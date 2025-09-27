Visite de la réserve de livres anciens de la Médiathèque Fonds ancien Montélimar

Savez-vous que la médiathèque abrite des livres précieux de la fin du XVe siècle, des journaux datant de l’apparition de la presse illustrée au XIXe, des manuscrits du poète montilien Alain Borne ?

Découvrez quelques-uns de ces trésors !

Fonds ancien 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Did you know that the multimedia library houses precious books from the late 15th century, newspapers dating from the advent of the illustrated press in the 19th century, and manuscripts by Montilian poet Alain Borne?

Discover some of these treasures!

German :

Wussten Sie, dass die Mediathek wertvolle Bücher aus dem späten 15. Jahrhundert, Zeitungen aus der Zeit des Aufkommens der illustrierten Presse im 19. Jahrhundert und Manuskripte des Dichters Alain Borne aus Montilien beherbergt?

Entdecken Sie einige dieser Schätze!

Italiano :

Sapevate che la biblioteca multimediale custodisce preziosi libri della fine del XV secolo, giornali risalenti all’avvento della stampa illustrata nel XIX secolo e manoscritti del poeta montiliano Alain Borne?

Scoprite alcuni di questi tesori!

Espanol :

¿Sabía que la biblioteca multimedia alberga valiosos libros de finales del siglo XV, periódicos de la llegada de la prensa ilustrada en el siglo XIX y manuscritos del poeta montillano Alain Borne?

Descubra algunos de estos tesoros

