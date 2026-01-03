Visite de la réserve de livres anciens de la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Visite de la réserve de livres anciens de la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Début : 2026-02-28 10:15:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-02-28

Savez-vous que la médiathèque abrite des livres précieux de la fin du XVe siècle, des journaux datant de l’apparition de la presse illustrée au XIXe, des manuscrits du poète montilien Alain Borne ? Découvrez quelques-uns de ces trésors !

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Did you know that the multimedia library houses precious books from the late 15th century, newspapers dating from the appearance of the illustrated press in the 19th century, and manuscripts by Montilian poet Alain Borne? Discover some of these treasures!

