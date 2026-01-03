Visite de la Réserve des Coussouls de Crau Écomusée de la Crau Saint-Martin-de-Crau

Visite de la Réserve des Coussouls de Crau

Vendredi 9 janvier 2026 Visite guidée de 9h à 12h. Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

2026-01-09

Venez découvrir le paysage fascinant du Coussoul de Crau, l’unique steppe méditerranéenne d’Europe lors d’une sortie guidée.

Guidés par un garde de la Réserve, laissez-vous émerveiller par ces paysages uniques, entre Camargue et Alpilles.

Des galets de la Durance au mythique Ganga cata, bercés par le pas des moutons mérinos, découvrez le paysage fascinant du Coussoul de Crau unique steppe méditerranéenne d’Europe.

Entre histoire, faune, flore et géologie, une sortie nature dans un lieu exceptionnel et pas si désert !



Difficultés 4,5 km de sentier jalonné de galets .

Écomusée de la Crau 2 Place Léon Michaud Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 03 83 contact@cen-paca.org

English :

Come and discover the fascinating landscape of the Coussoul de Crau, Europe?s only Mediterranean steppe, on a guided tour.

