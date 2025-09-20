Visite de la réserve des Huttes Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil Nalliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Cette réserve biologique aménagée par le Département de la Vendée constitue un vaste espace de 146 hectares d’une richesse exceptionnelle. Façonné par l’homme, cet ensemble écologique vous entraîne dans l’univers préservé de la vie du marais poitevin du XIXe siècle.

Située dans la partie Nord du marais Poitevin, c’est l’un des derniers exemples de marais mouillés boisé du secteur. Afin d’assurer le statut d’espace naturel réservé, le Département a divisé l’espace en deux parties, chacune à vocation particulière. La première à vocation scientifique, refuge d’espèces, et la seconde à vocation éducative paysagère, esthétique et historique où sont valorisés les secteurs autrefois entretenu sans les défricher.

Partez sur les sentiers de la Réserve des Huttes, comprenez le paysage qui vous entoure et observez les insectes pollinisateurs qui peuplent ce marais mouillé. La meilleure façon de découvrir la vie foisonnante du site en compagnie du médiateur du site !

Tout public à partir de 4 ans

Réserve Biologique de Nalliers-Mouzeuil les huttes 85370 NALLIERS Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire 0251976980 http://www.sitesnaturels.vendee.fr cette réserve biologique aménagée par le département de la Vendée constitue un vaste espace naturel de 146 hectares. façonné par l’homme, cet ensemble écologique d’une richesse exceptionnelle vous entraine dans l’univers préservé de la vie des marais sud-vendéens au XIX°s.

Deux sentiers de randonnée aménagés de tables de lecture et de deux observatoires.

dans la maison de la réserve : projection d’un film naturaliste, espace de collections, exposition de photos sur l’histoire des huttiers.

Prêt gratuit de jumelles à l’accueil. Balade connectée au cœur du marais : téléchargement gratuit de l’application Baludik. Gratuit

@Département de la Vendée