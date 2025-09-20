Visite de la réserve écologique des Maillys Réserve écologique des Maillys Les Maillys

Visite de la réserve écologique des Maillys Réserve écologique des Maillys Les Maillys samedi 20 septembre 2025.

Visite de la réserve écologique des Maillys Samedi 20 septembre, 09h30 Réserve écologique des Maillys Côte-d’Or

Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Propriété du Département depuis 1995, La Réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement unique en Côte-d’Or, qui s’étend sur 36 ha dont 28 ha sont en eau. Un sentier pédagogique aménagé permet de découvrir la faune (oiseaux et petite faune des zones humides) et la flore caractéristiques du Val-de-Saône. En hiver et aux périodes migratoires, le site est le refuge pour les oiseaux d’eau. Venez la découvrir lors d’une visite guidée organisée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Réserve écologique des Maillys D20, 21130 Les Maillys Les Maillys 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@capvaldesaone-tourisme.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 37 34 46 »}]

Propriété du Département depuis 1995, La Réserve écologique des Maillys est un lieu d’observation, de sensibilisation et d’éducation à l’environnement unique en Côte-d’Or, qui s’étend sur 36 ha dont…

© Département de la Côte-d’Or