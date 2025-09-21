Visite de la Réserve naturelle des marais de Séné Réserve naturelle des marais de Séné Séné

Visite de la Réserve naturelle des marais de Séné Dimanche 21 septembre, 14h00 Réserve naturelle des marais de Séné Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les Amis de la Réserve naturelle accueillent les visiteurs pour les guider dans la découverte et l’observation des oiseaux, sur les chemins et observatoires de la Réserve.

Réserve naturelle des marais de Séné Route de Brouel, Kerstang, 56860, Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne https://www.reservedesene.bzh/ https://www.sene.bzh/nature-et-environnement/reserve-naturelle-marais-de-sene/ La Réserve Naturelle des Marais de Séné est le plus grand espace naturel du Golfe du Morbihan (530 hectares).

Avec la richesse de ses espèces, le site est reconnu en Europe, comme l’un des espaces les plus remarquables pour sa biodiversité et plus particulièrement pour ses «oiseaux d’eau».

Ville de Séné