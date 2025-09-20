Visite de la réserve naturelle du Toarcien Réserve naturelle du Toarcien Thouars

Visite de la réserve naturelle du Toarcien Réserve naturelle du Toarcien Thouars samedi 20 septembre 2025.

Visite de la réserve naturelle du Toarcien Samedi 20 septembre, 14h30 Réserve naturelle du Toarcien Deux-Sèvres

Rendez-vous sur le parking n°2 Route des Hauts Coteaux (direction Pompois). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Partez pour un véritable voyage dans le temps en visitant la réserve naturelle du Toarcien. Plongez au cœur du Jurassique et suivez les traces du célèbre paléontologue Alcide d’Orbigny.

Réserve naturelle du Toarcien Route de Pompois, 79100 Sainte-Verge Thouars 79100 Sainte-Radegonde Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 66 42 18 De Vrines à Praillon, dans la vallée du Thouet, de nombreuses carrières permettaient de produire des pierres de taille à partir de roches sédimentaires (grès et calcaires). C’est dans une de ces carrières, au XIXe siècle qu’Alcide d’Orbigny a défini la coupe-type (ou stratotype) de l’étage Toarcien.

Partez pour un véritable voyage dans le temps en visitant la réserve naturelle du Toarcien. Plongez au cœur du Jurassique et suivez les traces du célèbre paléontologue Alcide d’Orbigny.

©Communauté de Communes du Thouarsais