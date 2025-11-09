Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière Maison de la Réserve Naturelle Villeton

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton Lot-et-Garonne

Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière.

Découvrez les différents milieux qui composent cet espace naturel protégé de 102 ha. Accompagnés d’un agent de la Réserve, vous observerez les nombreuses espèces d’oiseaux d’eau.

Prêt de jumelles et longue-vue.

A partir de 7 ans. Prévoir des bottes.

RDV Maison de la Réserve à Villeton.

Programme détaillé à télécharger ci-dessous ! .

Maison de la Réserve Naturelle Chemin du Barrat Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 88 02 57 m.maziere.secretariat@gmail.com

English : Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière

Visit to the Etang de la Mazière National Nature Reserve.

German : Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière

Besuchen Sie das nationale Naturschutzgebiet Étang de la Mazière.

Italiano :

Visita alla Riserva naturale nazionale dell’Étang de la Mazière.

Espanol : Visite de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de la Mazière

Visita a la Reserva Natural Nacional de Étang de la Mazière.

