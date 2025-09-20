Visite de la Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) Résidence de France Hô Chi Minh-Ville

Visite de la Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) Résidence de France Hô Chi Minh-Ville samedi 20 septembre 2025.

Visite de la Résidence de France à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) Samedi 20 septembre, 09h00 Résidence de France Saïgon

Plus d’information sur le compte Facebook du Consulat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T04:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T04:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Située au numéro 6 du boulevard Lê Duân, la Résidence de France est une demeure d’exception. Édifiée à la fin du XIXᵉ siècle, elle illustre avec élégance l’architecture coloniale française au Vietnam et s’ouvre sur un parc remarquable de plus de 1,5 hectare, véritable écrin de verdure au cœur de la ville. La Résidence l’une des plus anciennes demeures de Hô Chi Minh-Ville.

Résidence de France 6 boulevard Lê Duân, Hô Chi Minh-Ville Hô Chi Minh-Ville Khu phố 1 Saïgon https://ho-chi-minh-ville.consulfrance.org/Francais https://www.facebook.com/ConsulatFranceVietnam/ Située au numéro 6 du boulevard Lê Duân, la Résidence de France est une demeure d’exception. Édifiée à la fin du XIXᵉ siècle, elle illustre avec élégance l’architecture coloniale française au Vietnam. C’est l’une des plus anciennes demeures de Hô Chi Minh-Ville. Pour plus d’informations sur les conditions d’accès, merci de vous référer aux comptes Facebook du Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville.

Visite libre

Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville