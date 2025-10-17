Visite de la Résidence du Parc (Lilika Paysage) Résidence du Parc Capbreton

Visite de la Résidence du Parc (Lilika Paysage) Résidence du Parc Capbreton vendredi 17 octobre 2025.

Visite de la Résidence du Parc (Lilika Paysage) Vendredi 17 octobre, 14h00 Résidence du Parc Landes

Gratuit. Sur inscription.

La participation du paysagiste à l’élaboration du plan d’aménagement global a permis d’adapter l’architecture afin de préserver les arbres existants. L’organisation spatiale du projet a été pensée en cohérence avec le site, son environnement, les usages et le patrimoine végétal en place. Cet ensemble, enrichi par le mobilier en bois conçu par l’artiste Jean-Yves Beoteguy, confère une qualité inédite et sensible au parc de la résidence.

Visite en présence de Maïa Agor (Lilika Paysage) et Marion Friquet (SOBRIM)

Résidence du Parc 11 Av. Du Maréchal Leclerc, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

