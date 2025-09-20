VISITE DE LA RÉSIDENCE DU SOUS-PREFET Résidence du Sous-Préfet Saint-Laurent-du-Maroni

VISITE DE LA RÉSIDENCE DU SOUS-PREFET Résidence du Sous-Préfet Saint-Laurent-du-Maroni samedi 20 septembre 2025.

Inscription obligatoire. Places limitées à un groupe de 10 personnes par créneau de 30 minutes, prévoir une pièce d’identité

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’actuelle résidence de la Sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni, a autrefois été le logement du directeur de l’Administration Pénitentiaire de la ville. Ce bâtiment aujourd’hui classé Monument historique, représente l’histoire et l’architecture administratives coloniales du temps du bagne.

Résidence du Sous-Préfet 3 Avenue Albert Sarraut, 97320 Saint-Laurent-du-Maroni, France Saint-Laurent-du-Maroni 97320 Guyane Guyane Témoignage typique de l'architecture pénitentiaire : ancien logement du directeur du bagne.

Cliché n°125 – PL (Pérez & Lévy), Saint-Laurent du Maroni