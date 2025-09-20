Visite de la résidence et du parc de la sous-préfecture de Louhans Maison de l’État de Louhans Louhans

Visite de la résidence et du parc de la sous-préfecture de Louhans Samedi 20 septembre, 14h00, 15h00 Maison de l’État de Louhans Saône-et-Loire

Sur inscription | Pièce d’identité à présenter.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la résidence de la sous-préfecture, labellisée architecture contemporaine remarquable en 2018, et de son parc, abritant une chapelle du XIXe siècle, témoignage du passé du site.

Maison de l’État de Louhans 11 rue des Bordes 71500 Louhans Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 75 77 77 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 75 77 73 »}] La sous-préfecture de Louhans, édifiée en 1972, est labellisée « Architecture contemporaine remarquable » depuis 2018, pour ses deux bâtiments : les bureaux et la résidence de la sous-préfète, qui sera exceptionnellement ouverte au public, ainsi que le parc de la résidence qui dispose d’un témoignage de son passé, une petite chapelle construite dans la première moitié du XIXe siècle. Petit parking devant la maison de l’État.

© Caroline Ageron