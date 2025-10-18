Visite de la restauration du château (présentation de l’étude patrimoniale) VARAMBON – SANDT ET KIENLEN-RAIMONDO ARCHITECTES DU PATRIMOINE Centre bourg Varambon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Fin : 2025-10-18T16:00:00 – 2025-10-18T17:30:00

Visites de projets d’architectes dans tout l’Ain

Pour les Journées Nationales de l’Architecture le CAUE de l’Ain fait visiter des projets d’architectes livrés ou en chantier, dans 6 secteurs du département de l’Ain.

Visite de la restauration du château (présentation de l’étude patrimoniale) VARAMBON – SANDT ET KIENLEN-RAIMONDO ARCHITECTES DU PATRIMOINE

Cette visite est comprise dans le circuit de visites SECTEUR 5 – DOMBES PLAINE DE L’AIN

Retrouver le descriptif du projet via le lien ci-dessous :

https://www.caue01.org/fr/portail/93/observatoire/86003/restauration-du-chateau-varambon-01-sandt-et-kienlen-raimondo-architectes-du-patrimoine.html

La visite sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ce bâtiment et d’échanger avec les architectes sur le projet de restauration et plus largement sur leur métier.

Il est possible de participer à une ou plusieurs visites. Chaque visite peut être combinée à une autre visite du même circuit ou d’un autre circuit.

Le lieu de RDV sera communiqué après l’inscription

Les visites sont gratuites et mais sur inscription.

Le nombre des places est limité.

Les inscriptions seront closes vendredi 17 octobre à 17h.

Ces visites sont organisées avec l’appui de l’Association des Architectes de l’Ain et du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du PAH CCDSV.

Centre bourg 01160 Varambon Varambon 01160 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

©N.SANDT et J.KIENLEN architectes