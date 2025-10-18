Visite de la restructuration d’une parcelle du faubourg – Habiter Bois RDV rue de Neuilly (par Habiter Bois) Clichy

Visite de la restructuration d’une parcelle du faubourg – Habiter Bois Samedi 18 octobre, 14h00 RDV rue de Neuilly (par Habiter Bois) Hauts-de-Seine

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Fin : 2025-10-18T14:00:00 – 2025-10-18T15:30:00

Plongez au coeur de la restructuration d’une parcelle à Clichy : rénovation, surélévation en bois

Le projet

Située au carrefour des rues de Paris et de Neuilly à Clichy, cette ancienne parcelle est lotie d’un bâtiment en alignement sur rue datant du milieu du XIXe et de deux maisons sur cour. Les bâtiments existants étant très dégradés et en partie insalubres, le projet propose la restructuration de l’ensemble par un programme de haut standing associant la surélévation du bâtiment sur rue, la création d’une maison neuve et l’extension de la maison existante au fond de la parcelle. La boutique sur rue est agrandie tandis qu’un espace libre de construction est restitué au cœur de l’îlot avec un arbre planté.

Dans le bâtiment sur rue, au 1er étage, deux studios sont destinés à la location meublée tandis qu’un grand appartement duplex dse développe au 2e étage et dans le vaste volume de la nouvelle charpente. Cette surélévation en structure mixte acier/bois présente des façades MOB recouverte d’un bardage zinc.

Dans l’ancienne cour, une maison neuve se développe sur 4 niveaux et s’organise autour d’un patio planté. Construite en bio-brique, elle est thermiquement isolée en fibre de bois.

Au fond de la parcelle, une ancienne maison ouvrière est réhabilitée et présente une extension latérale largement vitrée tandis qu’une cour anglaise utilisable comme salle d’exercice ventile et éclaire le sous-sol par un jeu de miroir surprenant. Sa cour privée est pavée de bois debout d’acacia tandis que des panneaux de bardages chêne et liège meublent l’extérieur.

L’architecte

Architecte DPLG depuis 2007, Lucien Puech a collaboré avec des agences de renommée internationale, telles que Miralles & Tagliabue à Barcelone, Renzo Piano Building Workshop et Kengo Kuma Associates à Paris.

Il réalise des installations éphémères remarquées, en 2013, au Festival des Architectures Vives de Montpellier et en 2014, dans le cadre du Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire avec un projet intitulé Les fleurs maudites. Plusieurs de ses propositions ont été primées à l’occasion de concours d’idées, notamment au Japon et lors de la biennale d’architecture Agora de Bordeaux.

En 2017, il crée l’Atelier INVIT, une société d’architecture dont la production est orientée par les commandes de maîtres d’ouvrages privés et, en parallèle, par des collaborations avec d’autres agences, sur des projets publics complexes.

En 2025, trois projets de logements collectifs sont livrés sur la commune de Clichy.

L’objet social de l’Atelier INVIT est de construire des lieux de tous les possibles, de composer des atmosphères propices à l’épanouissement d’un hédonisme généreux et coloré.

Visite sur inscription réalisée par Lucien PUECH – Atelier INVIT

Architectes : Lucien PUECH, Atelier INVIT

Photographie : Lucien PUECH, Atelier INVIT

HABITER BOIS est une action du réseau Fibois. L’édition francilienne est réalisée par Fibois Île-de-France en partenariat avec le CAUE de l’Essonne et le CAUE du Val-de-Marne

Pour tout renseignement complémentaire : contact@fibois-idf.fr – Objet « HABITER BOIS + Faubourg «

Lucien PUECH – Atelier INVIT