Visite de la ruche des volcans Le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:00:00
2025-12-23 2025-12-30
Visite libre de l exposition et dégustation.
Le corneloux La ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06
English :
Free tour of the exhibition and tasting.
German :
Freie Besichtigung der Ausstellung und Verkostung.
Italiano :
Visita gratuita della mostra e degustazione.
Espanol :
Visita gratuita de la exposición y degustación.
