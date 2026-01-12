visite de la ruche des volcans le corneloux Saint-Sauves-d’Auvergne
visite de la ruche des volcans
Début : 2026-02-09 14:00:00
fin : 2026-02-16
2026-02-09 2026-02-16 2026-02-23 2026-03-02
visite libre de l exposition de la ruche des volcans sur le monde des abeilles et dégustation des miels produits dans le massif du sancy.
le corneloux la ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne 63950 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 93 11 06 laruchedesvolcans@gmail.com
free tour of the ruche des volcans exhibition on the world of bees and tasting of honeys produced in the sancy massif.
L’événement visite de la ruche des volcans Saint-Sauves-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Auvergne VolcanSancy