Visite de la sacristie, fresque murale et meuble chasublier restaurés Église de Sixt-Fer-à-Cheval Sixt-Fer-à-Cheval

Samedi 20 septembre et Dimanche 21 septembre, à 14h30 et 15h30 : visite de la sacristie de l’église Sainte-Marie-Madeleine de Sixt-Fer-à Cheval. Vous pourrez découvrir la fresque et le meuble chasublier restaurés, ainsi qu’une surprise !

Gratuit, sur inscription auprès de l’espace culturel : Tel 04 50 90 01 49, mail espaceculturel@mairie-sixtferacheval.fr.

Église de Sixt-Fer-à-Cheval 74740 Sixt-Fer-à-Cheval Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Tel 04 50 90 01 49 espaceculturel@mairie-sixtferacheval.fr Eglise abbatiale Sainte-Marie-Madeleine de Sixt-Fer-à-Cheval

