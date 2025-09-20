Visite de la sacristie par le sacristain Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

Entrée Libre. ATTENTION : le matin du dimanche, l’édifice ne pourra être visité en raison de l’office religieux qui se tiendra de 10:30 à midi.

Visite de la sacristie par le sacristain.

Dominée par une majestueuse façade en gothique flamboyant, la cathédrale conserve les traces d’une architecture style roman initial.

Découvrez les trésors de la Sacristie !

Cathédrale Saint-Maclou 53 rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Visite libre

