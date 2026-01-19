Visite de la Saint-Valentin aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque
215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque Lot
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif adulte
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Les Grottes de Presque vous proposent une promenade suivie d’un apéritif régional en amoureux dans un endroit insolite à 100 mètres sous terre.
Durée 2h30
215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie
English :
Les Grottes de Presque offers a walk followed by a regional aperitif for lovers in an unusual place 100 meters underground.
Length 2h30
