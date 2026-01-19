Visite de la Saint-Valentin aux Grottes de Presque

215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque Lot

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Les Grottes de Presque vous proposent une promenade suivie d’un apéritif régional en amoureux dans un endroit insolite à 100 mètres sous terre.

Durée 2h30

215 route de Gramat Saint-Médard-de-Presque 46400 Lot Occitanie

English :

Les Grottes de Presque offers a walk followed by a regional aperitif for lovers in an unusual place 100 meters underground.

Length 2h30

L’événement Visite de la Saint-Valentin aux Grottes de Presque Saint-Médard-de-Presque a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Vallée de la Dordogne