Visite de la saligue aux oiseaux Saligue aux oiseaux Castétis

Au programme une balade naturalistes et des conférences pour en apprendre plus sur les saligues et la biodiversité qu’elles hébergent.
14h Conférence sur les Mammifères semi-aquatiques
15h Visite du site
16h Conférence sur les Saligues et savoirs traditionnels
17h Conférence sur les araignées des zones humides
18h Conférence sur l’Agrion de mercure et le Cuivrée des marais .
Saligue aux oiseaux 1 impasse du Guat Castétis 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine l.lannuzel@cen-na.org
