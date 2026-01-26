Visite de la saligue aux oiseaux Saligue aux oiseaux Castétis

Visite de la saligue aux oiseaux

Saligue aux oiseaux 1 impasse du Guat Castétis Pyrénées-Atlantiques

Au programme une balade naturalistes et des conférences pour en apprendre plus sur les saligues et la biodiversité qu’elles hébergent.

14h Conférence sur les Mammifères semi-aquatiques

15h Visite du site

16h Conférence sur les Saligues et savoirs traditionnels

17h Conférence sur les araignées des zones humides

18h Conférence sur l’Agrion de mercure et le Cuivrée des marais .

