Visite de la salle d’armes Coudurier, Salle d’armes Coudurier, Paris

Informations pratiques

Visite de la salle d’armes Coudurier Dimanche 20 septembre, 11h00 Salle d’armes Coudurier Paris

Visite par groupe de 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La plus ancienne salle d’armes de Paris, sanctuaire de l’escrime académique, ouvre sa porte pour la première fois au public. Crée en 1886 par maître Alexandre Coudurier, elle maintient et transmet l’esprit et l’art de l’escrime fait de courtoisie et d’élégance.

Salle d’armes Coudurier 6, rue Gît-le-Coeur 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 0.84.50.34.25 http://salled’armescoudurier.org [{« type »: « email », « value »: « jeanmichel.ulmann@gmail.com »}] La salle d’armes Coudurier est la plus ancienne salle d’escrime de Paris. Fondée en 1886, elle maintient et transmet l’art de l’escrime et son esprit d’élégance et de courtoisie. Métro Odéon et Saint-Michel

La plus ancienne salle d’armes de Paris, sanctuaire de l’escrime académique, ouvre sa porte pour la première fois au public. Crée en 1886 par maître Alexandre Coudurier, elle maintient et transmet et…

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