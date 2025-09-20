Visite de la salle de concert Le Temps Machine Joué-lès-Tours

L’équipe du Temps Machine propose de faire découvrir l’équipement dédié aux musiques amplifiés, des salles de concerts aux coulisses. La visite permettra de voir le lieu en conditions réelles, en présence d’un groupe en répétition scénique.

Cette visite sera l’occasion de découvrir le système de sonorisation « immersive » Soundscape, qui est une spécificité du Temps Machine, et qui permet des conditions d’écoute optimale pour le public.

Le Temps Machine Parvis Miles-Davis, 37300 Joué-lès-Tours, France Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247489060 https://www.letempsmachine.com/

