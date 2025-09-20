Visite de la salle de Mars Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye

Visite de la salle de Mars Samedi 20 septembre, 11h30, 14h00, 15h30, 17h00 Musée d’archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Yvelines

A partir de 13 ans – Sur réservation

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Inaugurée sous Henri II le 19 mai 1542, cette vaste salle de 500 m² se trouve dans l’aile ouest, au premier étage, entre le donjon et la chapelle. Ses voûtes d’ogives sont décorées de fleurs de lys.

Cette salle a connu différentes affectations au cours des siècles, qui ont modifié son aspect. Elle a fait l’objet de travaux de restauration, au XIXe siècle puis dans les années 1980, qui ont permis de restituer son caractère d’origine et ses murs de pierre et de brique. On peut également admirer sa cheminée monumentale, créée au XIXe siècle, qu’orne un motif en pierre où figure la salamandre, emblème de François Ier. Cette salle qui a abrité les anciennes collections d’archéologie comparée, et fermée au public depuis 2015, sera exceptionnellement ouverte pour les Journées européennes du patrimoine pour des visites commentées avec deux conservatrices du musée : Fanny Hamonic, conservatrice des collections d’archéologie extranationale, d’ethnographie et d’expérimentation, et Adèle Akamatsu, conservatrice Château, Domaine et collections historiques.

Durée : 30min

Musée d'archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château – Place Charles-de-Gaulle 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France 01 39 10 13 00 http://www.musee-archeologienationale.fr

©MAN / Valorie Gô