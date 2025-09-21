Visite de la salle de projection du cinéma l’Étoile L’Étoile Saint-Médard-en-Jalles

Visite de la salle de projection du cinéma l’Étoile L’Étoile Saint-Médard-en-Jalles dimanche 21 septembre 2025.

Visite de la salle de projection du cinéma l’Étoile Dimanche 21 septembre, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 L’Étoile Gironde

Jauge de 15 personnes. Inscriptions obligatoires. À partir de 9 ans. pas de poussettes autorisées. Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite de la « cabine 3 »

Entrez dans les coulisses du cinéma en visitant la « cabine 3 », un espace technique habituellement fermé au public.

Découvrez l’histoire des techniques de projection, de leurs évolutions à travers le temps, et assistez en direct au lancement d’un projecteur 35 mm, véritable emblème de l’âge d’or du 7ᵉ art.

L’Étoile 8 Place de la République, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, France Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556959890 http://www.letoile-saintmedard.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.saint-medard-en-jalles.fr/ »}]

Visite de la « cabine 3 »

© Ville de Saint-Médard-en-Jalles