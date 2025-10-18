Visite de la salle des fêtes communale en cours de réhabilitation (en chantier) TRÉVOUX – JULIEN SIRDEY ARCHITECTE TREVOUX Trévoux

Visite de la salle des fêtes communale en cours de réhabilitation (en chantier) TRÉVOUX – JULIEN SIRDEY ARCHITECTE Samedi 18 octobre, 10h00, 11h30 TREVOUX Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T11:15:00

Fin : 2025-10-18T11:30:00 – 2025-10-18T12:45:00

Visites de projets d’architectes dans tout l’Ain

Pour les Journées Nationales de l’Architecture le CAUE de l’Ain fait visiter des projets d’architectes livrés ou en chantier, dans 6 secteurs du département de l’Ain.

Cette visite est comprise dans le circuit de visites SECTEUR 3 VAL DE SAÔNE en collaboration avec le Pays d’Art et d’Histoire Trévoux Dombes Saône Vallée

Retrouver le descriptif du projet via le lien ci-dessous :

https://www.caue01.org/fr/portail/93/observatoire/85958/rehabilitation-de-la-salle-des-fetes-communale-trevoux-01-julien-sirdey-architecte.html

La visite sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir ce bâtiment (en chantier) et d’échanger avec l’architecte sur son projet et plus largement sur son métier.

Il est possible de participer à une ou plusieurs visites. Chaque visite peut être combinée à une autre visite du même circuit ou d’un autre circuit.

Le lieu de RDV sera communiqué après l’inscription

Les visites sont gratuites et mais sur inscription.

Le nombre des places est limité.

Les inscriptions seront closes vendredi 17 octobre à 17h.

Ces visites sont organisées avec l’appui de l’Association des Architectes de l’Ain et du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes et du PAH CCDSV.

