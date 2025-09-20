Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu Tiers-lieu Erdre-en-Anjou

Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu Tiers-lieu Erdre-en-Anjou samedi 20 septembre 2025.

Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu 20 et 21 septembre Tiers-lieu Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée du site et de la machinerie avec son exposition

Tiers-lieu 17bis rue des ardoisières La Pouëze Erdre-en-Anjou 49370 La Pouëze Maine-et-Loire Pays de la Loire Visite guidée du site et de la machinerie avec son exposition

Visite guidée du site et de la machinerie avec son exposition

Commune d’Erdre-en-Anjou