Visite de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la salle d’études de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône, récemment rénovée, pendant des visites libres ou commentées.

Ce lieu abritait de 1822 à 1845, dans une aile neuve, le tribunal civil. Depuis 1845, la bibliothèque municipale y est installée. la salle d’études, longue de 25 mètres et contenant 17 000 volumes anciens, est ornée de boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’ancienne abbaye cistercienne de La Ferté. Confisquées à la Révolution, elles furent réemployées lors de l’installation de la bibliothèque sur le site de l’ancien couvent des Carmes.

La bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône occupe une partie de l'ancien palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l'actuelle salle d'étude des boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l'abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l'ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière.

La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel de ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires, etc. la bibliothèque « adultes » patrimoniale se trouve dans la cour de l’Hôtel de ville.

© Ville de Chalon-sur-Saône