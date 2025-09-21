Visite de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône

Visite de la salle d’étude de la bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône Dimanche 21 septembre, 14h00 Bibliothèque de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la salle d’études de la bibliothèque municipale et l’église des Carmes de Chalon-sur-Saône, récemment rénovée, pendant des visites libres ou commentées.

Installés dès le XIIIe siècle dans le faubourg alors dénommé Saint-Jean de Maizel, les Carmes y élevèrent l’église dont seul subsiste aujourd’hui le chœur. Son acquisition par la Ville en 1969 permit l’agrandissement de la bibliothèque municipale.

Bibliothèque de Chalon-sur-Saône 1 place de l’Hôtel de ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 90 51 50 http://www.bm-chalon.fr https://www.facebook.com/BibliothequeChalonsurSaone/ La bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône occupe une partie de l’ancien palais de justice depuis 1845. On peut admirer dans l’actuelle salle d’étude des boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour la bibliothèque de l’abbaye de la Ferté. Un globe céleste et un globe terrestre du XVIIIe siècle, tous deux manuscrits, complètent le décor. La salle de prêt est installée dans le chœur de l’ancienne chapelle des Carmes. La bibliothèque abrite des collections issues des confiscations révolutionnaires, notamment des bibliothèques des abbayes de La Ferté-sur-Grosne et de Maizière.

La bibliothèque des adultes se situe dans la cour de l’Hôtel de ville. Vous trouverez à l’accueil un lieu détente et un coin presse. L’espace BD est situé sur une mezzanine qui surplombe les collections courantes parmi lesquelles on peut trouver les romans, les textes lus (livre-CD), les documentaires, etc. la bibliothèque « adultes » patrimoniale se trouve dans la cour de l’Hôtel de ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Chalon-sur-Saône