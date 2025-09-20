Visite de la salle d’honneur de l’infanterie École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie Draguignan

Visite de la salle d’honneur de l’infanterie 20 et 21 septembre École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Salle d’honneur d’Infanterie vous ouvre ses portes. Venez y découvrir ses richesses : spécificités, uniformes et souvenirs,qui témoignent de l’histoire et des traditions de l’Infanterie.

Départ des visites guidées depuis l’accueil du musée de l’Artillerie à:

10h-11h-14h-15h-16h

École militaire de draguignan salle d’honneur de l’infanterie Avenue de la grande armée 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0613766400 Salle d’honneur de l’infanterie retrace l’histoire à travers ces tenues et ses objets l’histoire de l’infanterie Entrée gratuite, parking du musée de l’artillerie.

Nouvelle exposition sur l’entre deux guerre La guerre du Rif

