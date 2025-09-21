Visite de la salle du souvenir de la caserne Carnot, base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot Chalon-sur-Saône

Visite de la salle du souvenir de la caserne Carnot, base pétrolière interarmées (BPIA) Caserne Carnot Chalon-sur-Saône dimanche 21 septembre 2025.

Sur inscription auprès de l’Espace Patrimoine du mercredi 10 septembre à 10h au vendredi 19 septembre à 12h45 | Pour la visite, se munir d’une pièce d’identité en cours de validité.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T10:50:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:50:00

La salle du souvenir de la base pétrolière interarmées (BPIA) présente l’historique du service de l’Énergie opérationnelle (SEO) de sa création à nos jours, à travers des scènes reconstituant différentes phases et illustrées par des uniformes et matériels d’époque. La visite sera commentée par un intervenant. En extérieur, la BPIA présentera des matériels et véhicules militaires.

Visite par un agent de la BPIA.

Se munir impérativement d’une pièce d’identité en cours de validité.

Caserne Carnot 73 avenue de Paris, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}]

© BPIA