Visite de la salle Émile Lemaître – Lauréat loto du patrimoine 2025 Salle Émile Lemaître Pré-en-Pail-Saint-Samson

Libre d’accès et entrée gratuite.

Lauréat du loto du Patrimoine 2025, la salle Émile Lemaître ouvre ses portes lors des journées du Patrimoine. Retrouvez des éléments de son histoire et visitez le lieu librement ou accompagné par les élus et les membres de l’association de sauvegarde de la salle.

https://www.youtube.com/watch?v=FCFaAmrKZdY

Commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson