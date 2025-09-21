Visite de la salle Émile Lemaître Lauréate loto du patrimoine 2025 Pré-en-Pail-Saint-Samson

Visite de la salle Émile Lemaître Lauréate loto du patrimoine 2025

7 Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Visite de l’emblématique salle Emile Lemaitre, de style Art Déco 1930, lauréate du loto du patrimoine 2025

Lauréate du loto du Patrimoine 2025, la salle Émile Lemaître ouvre ses portes lors des journées du Patrimoine. Retrouvez des éléments de son histoire et visitez le lieu librement ou accompagné par les élus et les membres de l’association de sauvegarde de la salle. .

7 Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 26 60

English :

Visit the iconic 1930s Art Deco Salle Emile Lemaitre, winner of the 2025 Heritage Lottery

German :

Besichtigung des emblematischen Emile-Lemaitre-Saals im Art-Déco-Stil von 1930, Gewinner der Heritage Lottery 2025

Italiano :

Visitate l’iconica Salle Emile Lemaitre in stile Art Déco degli anni ’30, vincitrice della Lotteria del Patrimonio 2025

Espanol :

Visite la emblemática Salle Emile Lemaitre Art Déco de los años 30, ganadora de la Lotería del Patrimonio de 2025

