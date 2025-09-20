Visite de la sauveté de Rieupeyroux Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux Rieupeyroux
Visite de la sauveté de Rieupeyroux Samedi 20 septembre, 10h30 Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux Aveyron
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00
Visite guidée : sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Rieupeyroux, sauveté fondée en 1030 par l’abbaye de Saint-Martial de Limoges.
Cette visite vous fera explorer :
- la trame urbaine orthogonale conservée,
- plusieurs vestiges civils de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne,
- ainsi que l’imposante église Saint-Martial, fortifiée durant la guerre de Cent Ans.
Rendez-vous devant l’église Saint-Martial.
Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux 1 Rue Notre Dame, 12240 Rieupeyroux
© Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue