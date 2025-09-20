Visite de la sauveté de Rieupeyroux Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux Rieupeyroux

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Visite guidée : sur les traces de l’histoire millénaire de Rieupeyroux

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la découverte de Rieupeyroux, sauveté fondée en 1030 par l’abbaye de Saint-Martial de Limoges.

Cette visite vous fera explorer :

la trame urbaine orthogonale conservée,

plusieurs vestiges civils de la fin du Moyen Âge et de l’époque moderne,

ainsi que l’imposante église Saint-Martial, fortifiée durant la guerre de Cent Ans.

Rendez-vous devant l’église Saint-Martial.

Eglise Saint-Martial de Rieupeyroux 1 Rue Notre Dame, 12240 Rieupeyroux Aveyron Occitanie

© Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue