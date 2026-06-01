Visite de la savonnerie bio + distillerie, Ferme du Hitton, Biran

Visite de la savonnerie bio + distillerie Samedi 6 juin, 14h30 Ferme du Hitton Gers

8 €, gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Suiviez la visite de la savonnerie artisanale bio, puis de distillerie pour la confection des huiles essentielles bio produites sur place sans oublier la rencontre avec l’élevage et les caresses aux ânesses et nouveaux nés.

La boutique et le bar de la ferme sont ouverts toute la journée.

Dans le cadre de Fermes en fête, la visite de la Ferme du Hitton peut aussi être réservé dans le Circuit autour d’Auch composé de deux autres visites de fermes du réseau Bienvenue à la ferme, circuit à la journée et clé en main réservable ici https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/

Ferme du Hitton 1190, chemin de la colline 32350 BIRAN Biran 32350 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.mysportsession.com/auch/laps/la-ferme-du-hitton »}] [{« link »: « https://gers-reservation.com/produits-packages/fermes-en-fete-dans-le-gers-circuit-auch/ »}]

Avec Cécile et Manu découvrez l’élevage des Ânes de Pyrénées, les plantes aromatiques cultivées et les produits tout doux qu’ils ont imaginé et qu’ils fabriquent… lait d’ânesse âne des Pyrénées

Ferme du Hitton