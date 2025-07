Visite de la savonnerie Casa Nature LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ Pomarez

LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ 135 Chemin du Yout Pomarez Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09 14:15:00

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09

La savonnerie Casa Nature vous ouvre ses portes toute l’année le mercredi et en juillet et août les mercredi et vendredi pour une visite démonstration de fabrique du savon .

Toutes leurs formules sont des exclusivités Casa Nature, elles sont secrètes mais pas les ingrédients qui les composent.

Seul Maître Artisan Savonnier des landes depuis 22 ans et ils en sont fiers.

Venez découvrir leurs produits ! .

LA FABRIQUE CASA NATURE A POMAREZ 135 Chemin du Yout Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 50 90 contact@casanature-savonnerie.com

English : Visite de la savonnerie Casa Nature

The Casa Nature soap factory opens its doors to visitors all year round on Wednesdays, and in July and August on Wednesdays and Fridays for soap-making demonstrations.

All their formulas are exclusive to Casa Nature; they are secret, but the ingredients that go into them are not.

German : Visite de la savonnerie Casa Nature

Die Seifenfabrik Casa Nature öffnet ihre Türen das ganze Jahr über mittwochs und im Juli und August mittwochs und freitags für eine Besichtigung und Demonstration der Seifenherstellung.

Alle ihre Formeln sind exklusiv für Casa Nature, sie sind geheim, aber nicht die Zutaten, aus denen sie bestehen.

Italiano :

Il saponificio di Casa Nature è aperto tutto l’anno il mercoledì e nei mesi di luglio e agosto il mercoledì e il venerdì per dimostrazioni di saponificazione.

Tutte le formule sono esclusive di Casa Nature; sono segrete, ma non lo sono gli ingredienti che le compongono.

Espanol : Visite de la savonnerie Casa Nature

La fábrica de jabón Casa Nature está abierta todo el año los miércoles, y en julio y agosto los miércoles y viernes para demostraciones de fabricación de jabón.

Todas sus fórmulas son exclusivas de Casa Nature; son secretas, pero los ingredientes que las componen no.

