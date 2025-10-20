Visite de la savonnerie Les savons de la Galaure Hauterives

Les savons de la Galaure 8 lot. champs Paradis Hauterives Drôme

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-30 16:00:00

2025-10-20 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-26 2025-10-27 2025-10-30 2025-11-02

Découvrez lors de votre visite, le processus de fabrication de savons et de shampoings solides fait par saponification à froid, à la main, issue de l’agriculture biologique.

Les savons de la Galaure 8 lot. champs Paradis Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

English :

During your visit, discover the manufacturing process of solid soaps and shampoos made by cold saponification, by hand, from organic farming.

German :

Entdecken Sie bei Ihrem Besuch den Herstellungsprozess von Seifen und festen Shampoos, die durch Kaltverseifung von Hand aus biologischem Anbau hergestellt werden.

Italiano :

Durante la visita, scoprite il processo di produzione di saponi e shampoo solidi con saponificazione a freddo, a mano, da agricoltura biologica.

Espanol :

Durante su visita, descubra el proceso de elaboración de jabones y champús sólidos mediante saponificación en frío, a mano, procedentes de la agricultura ecológica.

