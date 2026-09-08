Visite de la savonnerie Route Mandarine Lanildut
samedi 3 octobre 2026 · Lanildut
Informations pratiques
Lanildut
Visite de la savonnerie Route Mandarine
Route Mandarine Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Nous vous invitons dans notre atelier cosmétique sur le port de Lanildut (29).
En petit groupe d’une douzaine de personnes au maximum, vous découvrirez l’histoire de notre atelier, l’art de la saponification à froid, et tous les beaux projets que nous avons en tête. Nous aurons le plaisir de fabriquer un savon devant vous, et de vous présenter notre métier, les techniques de production que nous utilisons et nos ingrédients favoris. .
Route Mandarine Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 9 75 22 91 10
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English :
L’événement Visite de la savonnerie Route Mandarine Lanildut a été mis à jour le 2026-09-08 par OT IROISE BRETAGNE
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