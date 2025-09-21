Visite de la scierie du Tarchet Scierie du Tarchet Saint-Gervais-les-Bains

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Pour les journées européennes du patrimoine, découvrez un lieu unique à Saint-Gervais, l’ancienne scierie Chappot.

En compagnie de l’architecte du patrimoine, Guy Desgranchamps, venez découvrir l’histoire de l’ancienne scierie du Tarchet.

Cette scierie a appartenu à la famille Chappot jusqu’en 2020, année où elle a été acquis par le commune pour 1 euro symbolique. Depuis des actions de restauration et de valorisation ont été menées par la commune, en concertation avec l’architecte Guy Desgranchamps, afin de la rendre plus accessible au grand public et de valoriser ce pan de l’histoire de Saint-Gervais.

Venez en savoir plus sur l’histoire et le fonctionnement de cette ancienne scierie.

Scierie du Tarchet route de Saint-Nicolas, 74170 Saint-Gervais-les-Bains Saint-Gervais-les-Bains 74170 Le Fayet Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.47.78.95 »}]

© Service culturel de Saint-Gervais