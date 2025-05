Visite de la Seigneurie – Le Coudray-Macouard, 7 juin 2025 07:00, Le Coudray-Macouard.

Maine-et-Loire

Visite de la Seigneurie Rue de la Seigneurie Le Coudray-Macouard Maine-et-Loire

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

2025-06-07

Des visites de la Seigneurie du Bois avec son jardin Les plantes et l’Amour visite animations.

Rue de la Seigneurie

Le Coudray-Macouard 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 63 91 49

English :

Visits to the Seigneurie du Bois and its « Plants and Love » garden: tours and activities.

German :

Besuche der Seigneurie du Bois mit ihrem Garten « Les plantes et l’Amour » (Pflanzen und Liebe): Besichtigung Animationen.

Italiano :

Visite alla Seigneurie du Bois e al suo giardino « Piante e Amore »: visite ed eventi.

Espanol :

Visitas a la Seigneurie du Bois y a su jardín « Plantas y Amor »: recorridos y eventos.

