Visite de la serre de la Maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Bienvenue dans la serre pédagogique de la Maison du

Jardinage.

C’est une serre chaude qui permet de cultiver des plantes

tropicales dont certaines vont servir de pieds-mère pour les ateliers sur le

bouturage.

Nous pouvons aussi y réaliser les autres moyens de

multiplication (marcottage, greffage et semis).

L’apprentissage du soin à apporter aux végétaux de nos

intérieurs (rempotage, surfaçage, arrosage et fertilisation naturelle) se

déroule dans un petit paradis exotique.

Vous croiserez notamment certaines plantes rares comme

l’Alluaudia endémique du sud-ouest de Madagascar et aurez peut-être la chance

d’assister aux magnifiques floraisons de la Vanda (orchidée épiphyte des forets

tropicales d’Asie).

Si vous avez besoin de conseils pour un choix de plante d’intérieur, un diagnostic ou un soin, vous pourrez échanger et trouver des réponses auprès d’un conseiller environnement.

Le dimanche 08 février 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-08T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-08T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-08T14:00:00+02:00_2026-02-08T16:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 +33153461919 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



