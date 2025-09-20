Visite de la société Adeco Menuiserie, spécialisée dans la restauration de monuments historiques Adeco Menuiserie Châtillon-le-Duc

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le nouvel atelier de menuiserie de la société Adeco et ses chantiers en cours (restauration ou fabrication de fenêtres, portes, portails, pose de parquet, agencement, etc.). Les compagnons seront présents pour vous présenter les chantiers et les machines.

Adeco Menuiserie 10 chemin des Maurapans, 25870 Châtillon-le-Duc Châtillon-le-Duc 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 48 60 62 http://www.adeco-menuiserie-agencement.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100088068291645 La société Adeco est spécialisée dans la restauration de monuments historiques (avec certification Qualibat).

Au programme, une visite de notre atelier vous permettra d’apprécier nos chantiers en cours, notamment la restauration des fauteuils de l’Opéra Garnier, le portail de la Préfecture du Doubs, les fenêtres de la Comédie Française à Paris, etc.

Découvrez également des expositions sur nos derniers chantiers réalisés. parking sur place, accès gratuit.

© Adeco