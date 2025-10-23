Visite de la société Ysblue distributeur de carburant marin Ys Blue Douarnenez

Visite de la société Ysblue distributeur de carburant marin Ys Blue Douarnenez jeudi 23 octobre 2025.

Visite de la société Ysblue distributeur de carburant marin

Ys Blue Terre Plein du Port Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-23

Distributeur de Carburant pour bateaux. Places limitées. réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme

Don possible au profit de la SNSM 1 don 2.50 € = 1 place lors de la réservation .

Ys Blue Terre Plein du Port Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Visite de la société Ysblue distributeur de carburant marin Douarnenez a été mis à jour le 2025-09-30 par OT PAYS DE DOUARNENEZ