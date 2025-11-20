Visite de la Source Chantereine – Chelles SOURCE CHANTEREINE Chelles

Visite de la Source Chantereine – Chelles Jeudi 20 novembre, 10h00 SOURCE CHANTEREINE Seine-et-Marne

De la source à la table : découvrez la Source Chantereine à Chelles !

Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, la Source Chantereine ouvre ses portes aux jeunes pour une visite inédite. Ce site d’embouteillage d’eau minérale, ancré dans le territoire de Chelles, allie respect de la ressource naturelle et process industriels modernes afin de garantir une eau saine et de qualité.

Une expérience pédagogique et inspirante qui montre comment l’industrie peut conjuguer innovation, respect de l’environnement et production de qualité au service du quotidien.

SOURCE CHANTEREINE 64 Av. Gendarme Castermant, 77500 Chelles Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France

Découvrez le parcours de l’eau minérale, de la source à la bouteille. Une immersion dans l’industrie agroalimentaire où qualité, traçabilité et innovation sont au rendez-vous. CCI SEINE ET MARNE