Visite de la Source Salmière (jeu de piste) Alvignac

Alvignac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Jeu de piste animé par l’association Les Imagités à la Source Salmière de Miers

Jeu de piste animé par l’association Les Imagités à la Source Salmière de Miers. Grâce à ce jeu et au théâtre, venez découvrir le patrimoine, l’environnement et l’histoire de la Source ! Tout en prévenant les risques de perte d’autonomie

Possibilité de transport en minibus covoiturage

Sur inscription, places limitées .

Alvignac 46500 Lot Occitanie +33 5 65 38 98 17 association@segalalilargue.fr

English :

Les Imagités association organizes a treasure hunt at the Source Salmière in Miers

German :

Schnitzeljagd unter der Leitung des Vereins Les Imagités in der Source Salmière de Miers

Italiano :

Caccia al tesoro condotta dall’associazione Les Imagités alla Source Salmière di Miers

Espanol :

Búsqueda del tesoro organizada por la asociación Les Imagités en la Source Salmière de Miers

