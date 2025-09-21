Visite de la sous-préfecture de Bellac Sous-Préfecture de Bellac Bellac

Visite de la sous-préfecture de Bellac Dimanche 21 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h30, 17h00, 17h30 Sous-Préfecture de Bellac Haute-Vienne

Présenter une pièce d’identité. Gratuit.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite de la salle des tapisseries, du salon rose, du bureau de Madame la sous-préfète et du parc de la sous-préfecture.

Sous-Préfecture de Bellac 8 rue Lamartine, 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 60 92 51 [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLyVasRIPmLHC_Gh3kx26jiPqFxnyBopxwq-X5-o_SyoFs0w/viewform »}] [{« link »: « https://www.haute-vienne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Culture-et-patrimoine/Architecture-et-patrimoine/Visitez-la-sous-prefecture-de-Bellac-le-21-septembre-apres-midi »}] Ancien hôtel du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la famille des Mallebay, et acheté par la sous-préfecture par Louis Charles Emmanuel (comte de Coëtlogon, préfet de la Haute-Vienne) en 1860, pour devenir sous-préfecture.

© Préfecture de la Haute-Vienne