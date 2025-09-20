Visite de la sous-préfecture de Charolles Sous-préfecture de Charolles Charolles

Visite de la sous-préfecture de Charolles Samedi 20 septembre, 10h00 Sous-préfecture de Charolles Saône-et-Loire

Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de 30 minutes de la sous-préfecture de Charolles, qui se développe entre la rue de la Madeleine et la rivière Arconce. La sous-préfecture occupe un hôtel urbain, rare témoignage d’un hôtel entre cour et jardin dans le Charolais, avec un corps principal comportant deux ailes en retour sur la cour.

Vous pourrez découvrir la cour d’honneur, le plafond peint du bureau du sous-préfet, quelques pièces de la résidence, le jardin et l’orangerie. La qualité du décor peint du plafond à la française du bureau du sous-préfet sera le point fort de la visite.

L’hôtel de la sous-préfecture est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 16 septembre 2019.

Sous-préfecture de Charolles 28 Rue de la Madeleine, 71120 Charolles Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté L’entrée se fait par la cour d’honneur | Parking dans la rue | Pas d’accès PMR à l’étage.

© Sous-préfecture de Charolles