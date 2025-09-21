VISITE DE LA SOUS-PRÉFECTURE DE DOUAI Sous-préfecture de Douai Douai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Emblême d’une architecture typique des années 1970, venez découvrir la Sous-Préfecture de Douai.

Au programme :

Visite des salles de réunion, des salons de réception et du parc arboré au cœur de la ville.

Exposition temporaire de peintures intitulée «Patrimoine» en présence des artistes. Association Aquasol.

Sous-préfecture de Douai 642 boulevard Albert-1er 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de l’intérieur