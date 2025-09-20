Visite de la Sous-préfecture de Mamers, exposition d’objets « Fabriqués dans le Nord Sarthe » et animations dans le parc Sous-préfecture de Mamers Mamers

Visite de la Sous-préfecture de Mamers, exposition d’objets « Fabriqués dans le Nord Sarthe » et animations dans le parc Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Sous-préfecture de Mamers Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la Sous-préfecture de Mamers ouvre ses portes aux visiteurs afin de leur présenter les missions de la Sous-préfecture, le rôle et le bureau du Sous-préfet.

Une reconstitution du déjeuner du Général de Gaulle, qui a eu lieu à la Sous-préfecture de Mamers en 1965, sera réalisée dans la résidence.

Tout au long du parcours, vous pourrez découvrir l’exposition « Fabriqués dans le Nord Sarthe » présentant des objets fabriqués par des entreprises du territoire.

Enfin, des animations se dérouleront dans le parc en présence de la Gendarmerie de Mamers et des Pompiers de la Sarthe.

Les visites sont organisées le samedi 20 septembre entre 10h et 12h puis entre 14h et 17h, par groupe d’une quinzaine de personnes.

Les inscriptions sont à effectuer au préalable :

– via le lien suivant : https://my.weezevent.com/visite-de-la-sous-prefecture-de-mamers-pour-les-jep

– au numéro de téléphone suivant : 02 85 32 74 24

– ou à l’adresse mail suivante : sp-mamers@sarthe.gouv.fr

Ministère de l’Intérieur