Visite de la sous-préfecture de Mauriac Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Mauriac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Visite guidée de la sous-préfecture de Mauriac.

Sur inscription.

Sous-préfecture de Mauriac, hôtel d’Orcet Rue Guillaume Duprat 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 06 06 [{« type »: « email », « value »: « sp-mauriac@cantal.gouv.fr »}] Cet ancien hôtel particulier est un véritable bijou architectural du 18e siècle construit à partir d’une tour du 15e restaurée au 16e et au 17e siècle par un receveur des tailles, Gabriel de Vigier d’Orcet. L’hôtel d’Orcet est devenu sous-préfecture en 1829. La porte d’accès à la cour, sous double auvent, est ornée d’un tympan du 12e provenant de la porte du réfectoire du monastère Saint-Pierre ; il représente Samson terrassant le lion. parking gratuit

