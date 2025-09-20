Visite de la sous-préfecture de Saint-Flour Sous préfecture de Saint-Flour – Hôtel de Lastic Saint-Flour

Visite guidée sur réservation. Deux créneaux sont proposés 14h et 15h.

Sous préfecture de Saint-Flour – Hôtel de Lastic 35 rue Sorel Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sp-saint-flour@cantal.gouv.fr »}] Sous-préfecture du Cantal, dans la cité historique, ancien hôtel particulier, l’hôtel Lastic.

